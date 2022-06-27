Fenerbahçe’de Lincoln Henrique parlıyor! Kampın yıldızı…

Jorge Jesus’un 10 numara orjinli kanat olarak görev verdiği Lincoln Henrique, hem fiziksel verileri hem de taktiksel uyumu ile parlıyor. İki hazırlık maçında 1 gol-2 asistle oynadı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de, Jorge Jesus ile sezon başlangıcında ilk es verildi. Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul ayağı, oynanan iki hazırlık maçıyla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde göze batan isimler de belli oldu: Genç kaleci Ertuğrul Çetin, sözleşme uzatan Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, ilk 10 günlük bölümün dikkat çeken isimleriydi. Ancak bir isim vardı ki hem yönetimi hem de Jesus'u mest etti. Yeni transfer Lincoln Henrique, adeta ilk etabın yıldızı olarak öne çıktı.

TAKIMIN BANKOSU OLMAYA ADAY

Lincoln, fiziksel ve taktiksel antrenmanların en iyilerinden biriydi. Koşu ve dayanıklılık verileri de üst seviyedeydi. Brezilyalı, Shkupi maçında bir gol attı, Tirana karşısında ise iki asist yaparak performansını katladı. Jorge Jesus ona 10 numara orjinli kanat olarak görev veriyor. Sambacı da ceza alanına kat ederek pozisyonlar yaratıyor. Lincoln, aynı zamanda duran topları da çok etkili kullanıyor. 23 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in bankosu olacağının sinyallerini veriyor.

GİDECEKLER NETLEŞİYOR



Jorge Jesus, yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri belirledi. Liste yarın Başkan Ali Koç'a teslim edilecek. Gelen bilgilere göre ilk etapta Lemos, Meyer, Samatta ve Caulker, yurtdışı kampına götürülmeyecek. Genç oyuncular İsak Vural, Yusuf Kocatürk, Arda Okan Kurtulan, Melih Bostan, Ensar Brahic ve Emir Ortakaya çalışmalarına altyapıda devam edecek. Takım kadrosu, Avusturya kampı sonrası netleşecek.