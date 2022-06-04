Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul Günü! Ali Koç’tan kritik açıklamalar bekleniyor…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp üyelerine çok önemli açıklamalarda bulunacak. Öte yandan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle görevine son verilen İsmail Kartal'a da veda töreni düzenlendi.

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Teknik Direktörlük koltuğuna Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul’da camiaya seslenecek.

Saat 10.30’da başlayan kurulda, Koç ve yönetiminin geride kalan sezonki mali faaliyetleri oylamaya sunulacak. Sarı lacivertli kulübün mali durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı toplantıda, Başkan Ali Koç’un önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimiyle ilgili olarak kritik açıklamalar yapacağını söyleyen Ali Koç’un sözleri, anbean haberimizde olacak.

Kuruldan gelişmeler bu sayfada olacak…

İSMAİL KARTAL İLE BİR ARADA

Mali Genel Kurul için toplantı salonuna gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, veda için orada bulunan teknik direktör İsmail Kartal ile selamlaştı. İsmail Kartal ile kısa bir sohbet yapan Başkan Koç, ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile tokalaştı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, faaliyet raporuna ilişkin yaptığı açıklamaların ardından “Ocak ayında Fenerbahçemizin zorlu günlerinde takımımızın teknik direktörlük görevini yapan, camiamızın yeniden birleşmesini sağlayan değerli İsmail Hoca’ya veda zamanı” dedi. Ardından salondaki bütün üyeler İsmail Kartal’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Salona eşi ve oğluyla gelen İsmail Kartal da bu teveccühe aynı şekilde alkışlarla karşılık verdi.

ALİ KOÇ’TAN İSMAİL KARTAL’A VEDA

Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan Ali Koç, İsmail Kartal’a ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle hocama, kıymetli eşi Sema Hanım’a, biricik oğlu Emre’ye hoş geldiniz diyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim bir arzumuz vardı hocamıza ilettik. O da bizi kırmadı geldi. O da hem teşekkür, hem şükran hem de vedamızı yapmak üzere rica ettik. Duygu ve düşüncelerimi paylaşmadan önce hocamızla ilgili Fenerbahçe’ye bu seferki geliş sürecine ilişkin -daha çok gelecektir- hangi zorluklarla göreve geldi, neler yaptı kısa bir video ile sizlerle paylaşmak istiyoruz.”

“İSMAİL HOCA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİ”

“İsmail Hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Çünkü hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp ilk 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde, birden bire türbülansa girip hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir takımı izlerken acı çektiği için bizlerle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı. Tribünleri doldurdu. Umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı.”

“CAMİAMIZA 18,5 YIL HİZMET ETTİ”

“Hocamız Fenerbahçe’de 10 yıllık futbolculuk kariyerinde 175 maça çıktı. Bunun dışında sadece A takım teknik direktörü olarak değil, antrenör olarak muhtelif kademelerde toplamda 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarımdan beri tanıdığım için ve her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin alt üst edildiği futbol ikliminin her zaman temiz, pırıl pırıl yüzü oldu. Futbolcuyken de, teknik direktörken de.”

“AYRILIĞIN NEDENİNE CEVAP VERMEK ÇOK ZOR”

“Hangi açıdan bakarsak bakalım ayrılık kararını vermek bizim için kolay olmadı. Dört senelik görev süremizde aldığımız en zor karar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle düşünebilirsiniz, ‘Peki o zaman niye değişim?’ işte bu kararın cevabını vermek çok ama çok güç. Fakat böyle bir karar aldık. Hocamızla da hallettik. Hiçbir zaman gizli saklı oynamadık. Başından beri hocamızla ilk oturduğumuz günden beri, niyetimizi ve yapmak istediğimizi açık bir şekilde anlattık. Görev süresinde bu birkaç kere gündeme geldi. Gerçekten bunun cevabını vermek çok çok zor. Ama şunu da biliyorum ki, İsmail Hoca belki de çok uzun zaman geçmeden tekrar bu camia ile yolları kesişecek.”

“SEMA HANIM’I YENİ TANIDIK”

“Sema Hanım’ı (İsmail Kartal’ın eşi) bilmeyebilirsiniz. Rahmetli dedem hep şöyle söylerdi, ‘Başarılı bir erkeğin arkasında hep güçlü bir kadın olmalıdır’. Biz çok eski tanışıyoruz ama Sema Hanım’ı yeni yeni tanıdık. Hocamızın hayatındaki yerini, değerini yeni yeni öğrendik. Şahsım, yönetim kurulum adına size çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte eve gitmedi Sema Hanım anlayışla karşıladı. Yeri geldi moraller yerle bir oldu, ailesi arkasında dik durdu. İlk birkaç hafta zordu. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası. Ama hocamızın elinde sihirli değnek yoktu. Ama ne yapacağım dediyse yaptı. İyi ki Fenerbahçe’nin İsmail Kartal gibi bir değeri var.”