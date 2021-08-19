Fenerbahçe’de Mame Thiam yol ayrımında! İşte yeni takımı…

Fenerbahçe'de kadroda yer açma çalışmaları devam ederken yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden Mame Thiam için Konyaspor ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Sarı lacivertlilerde Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle gönderilecek diğer isimlerde Caner Erkin ve Ozan Tufan için de son kararları bekleniyor.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan kadro düşünülmeyen isimlerle yollar tek tek ayrılıyor. Son olarak Sadık Çiftpınar’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği sarı lacivertlilerde yeni yolcu Mame Thiam.

Transferde forvete yönelen ve bir kanat beki takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe’de kadroda yer açmak için bir taraftan da çalışmalar devam ediyor.

Vitor Pereira’nın gelmesinin ardından kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Oğuz Kaan Güçtekin, Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün yanı sıra Mame Thiam’a da kendisine kulüp bulması söylenmişti.

KONYASPOR İLE ANLAŞMA

Pereira’nın kadroda düşünmediği Mame Thiam için Süper Lig’den bir çok takım devreye girdi. Antalyaspor, Göztepe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor’un ilgilendiği oyuncu için devreye giren son takım Konyaspor oldu.

Diğer 4 takımın bonservis ve yıllık ücret konusunda zemin bulamadığı görüşmelerde bu transfer için en son devreye giren Konyaspor ile anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 1 milyon Euro karşılığında Mame Thiam’ı kadrosuna katacağı ve bonservisi 3 taksitle ödeyeceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a transfer izni! Watford yolunda...

BÜLENT UYGUN DA İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Thiam’a talip olan takımlardan biri olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Bülent Uygun geçtiğimiz günlerde şu açıklamaları yapmıştı, “Thiam’ı istiyoruz ancak 2 milyon avro bonservis isteniyor. Kendisi de yüksek para istiyor. Böyle bir para verebilecek durumumuz yok. Dolayısıyla istemiyoruz. Biz bu paraları hiç kimseye veremeyiz. 20 ve 21 yaşında geleceği çok parlak gördüğümüz bir futbolcu olsa ancak ona bu paraları verebiliriz. Onun dışında Thiam ve Lemos ile herhangi bir yol almışlığımız yok. Ancak bir haftalık süre zarfında 2-3 transferimizi bitirmeyi düşünüyoruz.”

TFF Limitleri ve Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transfer yapmak için kadrosunda boşluk yaratmak zorunda olan Fenerbahçe’de ayrılıkları kesinleşen diğer isimlerden Ozan Tufan Premier Lig ekibi Watford ile görüşüyor. Caner Erkin ise başta Çaykur Rizespor olmak üzere Süper Lig’den talipleriyle pazarlık aşamasında.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'a dönüyor

SAMATTA MECBUREN DIŞARIDA KALDI

Öte yandan Samatta’nın 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu sezon başında kullanan sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasındaki al-sat dengesini tutturamadığı için bu oyuncuyu şu an için Avrupa kupalarında oynatamayacak.