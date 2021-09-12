Fenerbahçe’de Marcel Tisserand sakatlandı! Szalai girip golü attırdı…

Süper Lig 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın başında yaşanan sakatlıkla sarsıldı. Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Marcel Tisserand, maça devam edemedi ve yerini Atilla Szalai'yi bıraktı.

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Fenerbahçe’de sezona çok iyi başlayan savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Sivasspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Maça ilk 11’de başlayan deneyimli stoper, henüz 22. dakikada bir anda kendisini yere bırakt. Demokratik Kongolu oyuncunun saha içinde yapılan müdahale sonrasında oyuna devam edemeyeceği belirtildi ve Teknik Direktör Vitor Pereira, Attila Szalai'yi oyuna dahil etti.

Macaristan Milli Takımı ile 9 günde 3 maça çıkan ve 90 dakika forma giyen Szalai, yorgunluk sebebiyle Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesindeydi. Başarılı savunmacı oyuna girdikten 1 dakika sonra takımının attığı golde pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Szalai, Gustavo’ya pasını verdi. Brezilyalı oyuncu bekletmeden sol kanattaki Rossi’ye döndü ve Uruguaylı futbolcunun pasında oluşan karambol sonrası Osayi Samuel topu ağlara göndererek Fenerahçe’yi 1-0 öne geçirdi.