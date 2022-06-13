Fenerbahçe’de merkeze 3 aday

Yeni sezon hazırlıklarının start'ını bugün verecek olan Fenerbahçe, transferde de çalışıyor. Carvalho için Real Betis’le pazarlıklar sürüyor. Flamengo’dan Willian Arao ile Olympiakos’tan Pepe için de girişimler var. En kısa zamanda bu isimlerden biri transfer edilecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Lincoln’ü kadrosuna katan Fenerbahçe, ikinci bir orta saha transferi için harekete geçti. Teknik Direktör Jorge Jesus'un listesindeki ilk isim Portekizli ön libero William Carvalho… Real Betis ile 1 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe 4 milyon Euro'luk teklif yapacak. Betis, 8 milyon Euro istiyor. İki kulübün yöneticileri arasında pazarlıklar başladı.

MARCO BRANCO DEVREDE

Bir diğer aday ise Flamengo'dan Willian Arao. Jesus'un eski öğrencisi 30 yaşındaki sambacı için Flamengo ile görüşmeler başladı. Bonservisi Olympiakos'ta bulunan, sezonu Famalicao'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Portekizli Pepe de adaylar arasında. Göreve yeni başlayan Sportif Direktör Marco Branco devrede. Pepe, geçen sezonu 5 gol, 6 asistlik performansıyla tamamladı.

ROSSI VE KIM’DEN 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin, Rossi ve Kim'i elinde tutması zor. Güney Amerika kulüpleri Rossi'ye talip. Kim'e de Avrupa'dan talipler var. Sarı-lacivertlilerin, iki futbolcunun satışından hedeflediği bonservis geliri 30 milyon Euro. Satışlar gerçekleşirse yeni transferler için önemli bir kaynak oluşacak.

JESUS SAHAYA İNİYOR

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus'la bugün topbaşı yapıyor. Jesus yönetiminde yapılacak ilk antrenmana milli takımlardaki futbolcular dışındaki tüm isimlerin katılması bekleniyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir süre çalışacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında Topuk Yaylası'na giderek kampa girecek. Fener'in hedefi 19-20 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar hazır hale gelmek.