Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı
Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrıldı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz’daki kamptan ayrılarak İstanbul’a gitti.
Öte yandan Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.