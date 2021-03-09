Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’den galibiyet düeti

Deplasmanda Konyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, yeniden zirve yarışına ortak olurken futbolcular ve teknik ekip maç sonunda galibiyeti kutladı.

Maç sonunda sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Mert Hakan Yandaş, “Güldür beni ağlamayı istemiyorum” yazarak Fenerbahçe taraftarının meşhur bir bestesine göndermede bulundu. İrfan Can Kahveci’nin fotoğrafa yaptığı “Senden ayrı Fenerbahçe, yapamıyorum” yorumuna ise, Mert Hakan “Uçakta şov var” yanıtını verdi.

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Kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada viral olan bir bestesini İrfan Can Kahveci ile birlikte söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Müslüm Gürses’in “Silinmeyen Hatıralar” şarkısından dönüştürülen besteyi ezberleyen ikilinin, uçakta takım arkadaşlarıyla yaşadığı coşku sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Mert Hakan Yandaş (@merthakanyandas)’in paylaştığı bir gönderi