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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:17, 28/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de iki futbolcu sarı kart görerek cezalı duruma düştü

Mert Hakan, 56. dakikada Trabzonspor’un hızlı atağını engellemek için Ekuban’a faul yaparak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’dan sarı kart gördü. 26 yaşındaki oyuncu, takımının Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ise Serdar Aziz’in Djaniny’ye yaptığı faul sornasında hakem sarı kartını çıkardı. Bu kartın ardından Serdar da cezalı duruma düşştü.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz, ligin 28. haftasında oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Yayınlanma Tarihi:20:22,