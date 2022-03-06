Fenerbahçe’de Mesut Özil haftalar sonra döndü! 4 eksik…

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

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Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde son olarak 10 Ocak’ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı.

Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.

4 EKSİK VAR

Sarı lacivertliler, Trabzonspor mücadelesine 4 futbolcusundan yoksun çıkarken, Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in yerine Mert Hakan, Berisha'nın yerine ise Serdar Dursun'a görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: “Altay Bayındır, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.”

Fenerbahçe'de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi.

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