Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Perotti düz koşuya devam etti

Denizlispor ile Pazartesi günü karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Perotti düz koşulara devam ederken, Gökhan Gönül de takımla çalışmalara başladı.

Güncellenme: 14:37, 03/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Perotti düz koşuya devam etti

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Denizlispor Emre Belözoğlu Fenerbahçe Mesut Özil Pazartesi Süper Lig