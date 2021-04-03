Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Perotti düz koşuya devam etti

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.