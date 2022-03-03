Fenerbahçe’de Mesut Özil yokları oynuyor!

Dünya yıldızı olarak Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, kayıplarda! Yıldız futbolcunun belindeki ağrılar bir türlü geçmedi. 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Özil, dev bir hayal kırıklığı yarattı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Belindeki ağrıları nedeniyle geçtiğimiz ay faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut Özil, kayıplarda.

Özil, ağrıları tam olarak geçmediği için ligde son 5 maçta forma giymedi. En son 19 Ocak tarihinde ligde Altay maçında forma giyen Mesut Özil, 1.5 aydır sahalardan uzak.

26 Ocak tarihinde belindeki ağrıları nedeniyle faset eklem enjeksiyonu yapılan yıldız futbolcunun ağrılarının tam geçmemesi soru işareti. Mesut, tüm kulvarlarda 23 maçta 8 gol-2 asist istatistikleriyle oynadı. Bu gollerin 3'ü penaltıdan geldi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hücum istatistiklerinde de beklentilerin altında bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu, ligde 19 maçta 0.7 şut, 0.5 isabetli şut, 0.6 dripling, 0.8 isabetli orta istatistikleriyle oynuyor. Özil, İsmail Kartal geldikten sonra sadece 2 maçta süre aldı.