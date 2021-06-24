Fenerbahçe’de Metin Sipahioğlu yeni yönetimde yok

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Sipahioğlu şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Fenerbahçeliler,

Yeni dönem öncesi, yönetimimiz içinde yapılan değerlendirme ve takdirler neticesinde, artık Fenerbahçemize yeteri kadar faydalı olamayacağımı anladım. Bu noktada da, yeteri faydamın olmayacağı bir ortamda, sadece koltuk sevdası ile yönetimde kalmak da karakterimle bağdaşmadığından ötürü, yeni yönetimde yer almamamın en doğrusu olacağına karar verdim. Zira, bu tip kararları almak oldukça zor ve üzücü olsa da, bizim için bir yaşam biçimi olan Fenerbahçe adına en sağlıklı kararları almak bir zorunluluktur.

3 sene boyunca, Sayın Başkanın verdiği yetki ve desteklerle; görev alanlarımız olan kadın basketbol ve iletişim alanlarında Fenerbahçe için hep en iyisini yapmaya çalıştık:

Kadın basketbol branşında, uzun yıllar sonra Kulübümüze kazandırdığımız sponsorla ve geçmişe göre bütçeyi oldukça azaltarak, son 20 yılın en düşük maaş bütçesi ile oluşturduğumuz takımımızla; Türkiye'de tüm kupaları aldık, tarihte ikinci defa namağlup şampiyon olduk, Avrupa'da ise yıllar sonra Final Four yaparak üçüncülük yaşadık. Önümüzdeki sezon için de mevcut bütçe ile (1.5 m dolar) 11 A Takım oyuncusu olan daha da iyi bir kadro oluşturduk. Kadromuz kongremizden sonra Kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Ancak özellikle kadın basketbolu takip eden taraftarlarımız rahat olsunlar, zira oluşturduğumuz takımımız gelecek sezonlarda ligde ve Avrupa'da oldukça başarılı olacaktır. Umarım özellikle Avrupa'da özlenen kupa da önümüzdeki sezonlarda gelir.