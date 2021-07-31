Fenerbahçe’de Miha Zajc rüzgarı! Vazgeçilmez oldu…

Fenerbahçe'nin geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2019'da transfer olduktan sonra bekleneni veremeyen ve Serie A'da yeniden formuna kavuşan Zajc, Fenerbahçelilerin sevgilisi haline geldi.

SOZCU.COM.TR

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Fenerbahçe’nin Greuther Fürth ile oynadığı hazırlık maçında takımın 4. dakikadaki ilk golünü atan Miha Zajc, oynadığı futbolla hem taraftarın hem de teknik ekibin takdirini kazanmaya devam ediyor.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Empoli’den transfer edilen ancak, aradan geçen zaman içerisinde hiçbir teknik direktörün gözüne giremeyen Slovenyalı orta saha geçen sezonu Genoa’da kiralık olarak geçirdi. Serie A’da 33 maçta forma giyen ve yeniden ritim bulan 27 yaşındaki futbolcu, Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ile adeta yeniden doğdu.

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Portekizli teknik adamın uygulamak istediği sisteminin en önemli halkası halinde gelen Zajc, son 3 hazırlık maçında 2 gol-1 asistlik performans sergilerken, sahada kaldığı süre içerisinde de takımın en dikkat çeken oyuncusu haline geldi. Taraftarların yeni transfer gözüyle baktığı deneyimli orta saha oyuncusu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabildiği için farklı sistemler üzerinde çalışan Pereira’nın da göz bebeği oldu.

Hem teknik ekibin, hem de taraftarların takımda kalmasını istediği Slovenyalı futbolcu, Greuther Fürth maçından sonra yaptığı açıklamada, “Sıkı şekilde çalışıyorum. İyi idmanlar yapıyoruz ve ben de sahaya odaklandım. Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyorum. Farklı bir sistem ve üzerinde çalışıyoruz. Kendi pozisyonumdan dolayı mutluyum, bu bölgede oynamayı seviyorum. Takım olarak iyi çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak sarı lacivertli takımda devam etmek istediğini belirtti.

Alman ekibine karşı oynadığı futbolla sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren Miha Zajc hakkında yapılan bazı yorumlar:

Arada kaynadı ama Zajc Fürth'ün hücum oyuncularını ipe dizdi,kötü oynadığı maç yok valla. pic.twitter.com/BEPw1i4KUr — Tan (@WortexBack) July 31, 2021

İşin açıkçası ilk olarak Zajc gitmeli düşüncesi vardı geçmiş dönemden bildiğim için ama italya da çok geliştirmiş kendini..Kesinlikle kalmalı Zajc pic.twitter.com/fOp1p5xaUC — fatih pehlivan (@fatih5454) July 31, 2021

Miha Zajc… Bu sene çok şey katacak bu takıma. pic.twitter.com/qoXZnGhgf0 — Fenerbahçe’nin Savaşçı Ruhu (@fbsavasciruhu) July 31, 2021

Zajc ciddi ciddi formayı aldı. Bundan sonra da kolay kolay bırakmaz. Çubuklu için çabalayan, kendini göstermeye çalışan her futbolcu başımızın üstündedir. Tekrardan hoş geldin Miha Zajc.. — Fonta (@FontaSpor) July 28, 2021