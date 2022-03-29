Fenerbahçe’de Miha Zajc’a yeni sözleşme jesti

Fenerbahçe yönetimi, kalitesini gösteren Sloven yıldız Miha Zajc'ı ödüllendirecek. İsmail Kartal’ın sisteminde kalitesini gösteren Miha Zajc’ın 2023’te bitecek sözleşmesinin biri opsiyonlu üç sezon daha uzatılması için düğmeye basıldı. Oyuncunun menajeri İstanbul’a çağrıldı.

İrfan YİRMİBEŞ

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3.5 milyon Euro'ya 2019'da transfer edildi. İlk döneminde çok eleştirildi. “Fenerbahçe'nin oyuncusu değil” dendi, 2020-21 sezonunda Genoa'ya kiralandı. Bu sezon geri döndü, ilk haftalar yedekten ödeye gidemedi. Özellikle İsmail Kartal ile kendini kanıtlamayı başardı. Ve şimdi adeta itibarı iade edilircesine sarı-lacivertli yönetimden yeni sözleşmeyi kaptı.

Zajc'tan ve Fenerbahçe ile imzalayacağı yeni sözleşmeden bahsediyoruz. Sezona yedeğin yedeği olarak başlayan Zajc, sezonun ikinci bölümünde vites artırarak yönetimin gözüne girdi. Yönetimin, 2023 yazına kadar kontratı bulunan Zajc'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önereceği öğrenildi.

İtalya'dan talibi bulunan Slovak futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a davet edildi. 27 yaşındaki orta sahanın da Fenerbahçe’de çok mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği vurgulandı.

KARİYER SEZONUNA DOĞRU

İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Miha Zajc, geriden oyun kuruyor, hücuma çıkıp skor üretiyor ve pas oyununda takımını yönlendiren isim oluyor. Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Zajc, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor. Kariyer sezonu için de iki gole ihtiyacı bulunuyor.