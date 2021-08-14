Fenerbahçe’de Min-Jae Kim ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Can Bartu Tesisleri’nde saat 17.00de ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Kim, 2’nci bölümde ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.