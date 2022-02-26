Fenerbahçe’de mutluluk yine uzaklarda

Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndan sonra Konferans Ligi’ne de mendil sallayan sarı-lacivertlilerin kupa hasreti 8 yıla çıktı. Genç Arda, sezonun kalan bölümünde ilk 11’e monte edilecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe bu sezon da koyduğu hedefleri tutturamadı. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında şubat ayı bitmeden havlu atan, kupadan elenen ve Avrupa Ligi sonrası umut bağlanan Konferans Ligi'ne de mendil sallayan sarı-lacivertlilerin kupa hasreti resmen sekiz yıla çıkacak. Vitor Pereira sonrası İsmail Kartal ile yola devam eden Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

GELECEK YILIN PLANLAMASI

Fenerbahçe’de kritik de bir karar alındı. Sezon sonuna kadar bazı isimlerin kadrodan kesilmesi, ağırlıkla genç yeteneklerin şans bulması bekleniyor. Üzerinde özellikle durulan isim Arda Güler… İsmail Kartal'ın Slavia Prag deplasmanında ‘Koruma' gerekçesiyle yedek bıraktığı Arda'nın kalan haftalarda ilk 11'e monte edileceği öğrenildi. 17 yaşına basan genç futbolcu, gelecek sezonun planlamasının ana unsurlarından olacak.

ELDE KALDI ÇAĞTAY

Kasımpaşa maçı öncesi sol bek sıkıntısı baş gösterdi. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması ve Filip Novak'ın hazır olmaması sonrası gözler genç sol bek Çağtay Kurukalıp'a çevrildi. İsmail Kartal, Attila Szalai'yi stopede kullanmak adına Çağtay'a forma vermeyi düşünüyor.