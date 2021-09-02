Fenerbahçe’de Nabil Dirar ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, sarı lacivertli kulüpten resmen ayrıldı. Dirar'ın yeni takımı yine Süper Lig'den oldu...

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Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki savunma oyuncusu Nabil Dirar, sarı lacivertli formayla 4 yıllık serüvenine nokta koydu. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, Faslı sağ bekin Kasımpaşa’ya transfer olduğu belirtildi. 2017 yılında Monaco’dan transfer edilen Dirar, Ocak 2021’de Club Brugge’e kiralık olarak gönderilmişti.

Yeni sezonda Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği Faslı futbolcu, kariyerine Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da devam edecek. İşte Fenerbahçe’nin Nabil Dirar’ın ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklama:

“Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü”

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