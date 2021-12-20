Fenerbahçe’de olağanüstü toplantı! Yöneticiye çirkin saldırı…

Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra sarı lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı. Maçın son dakikalarında “Yönetim istifa” sesleri karşılaşma bitiminde yerini “Ali Koç istifa” sözlerine bıraktı. Öfkeli grup, “Koskoca Fener'i ne hale getirdin” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan yönetici Esin Güral Argat'a çirkin bir saldırı gerçekleşirken, Başkan Ali Koç ve yöneticiler bugün olağanüstü toplantı düzenleyecek.

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Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe taraftarları isyanda! Maçın bitimine doğru tribünlerden ilk önce “Yönetim istifa” sesleri yükselirken, ardından “Ali Koç istifa” tezahüratı yapıldı. Taraftarların tepkisi stat içi ve dışında uzun süre devam etti.

Sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'a tepkilerini, “Bu takım, bu şekil olamaz başkan”, “Söylesene başkan ne oldu sözlerin?”, “Koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde oldu. Başkan Koç'un locasında bulunan kadın yönetici Esin Güral Argat'a bir öfkeli taraftar, mısır cipsinin bulunduğu kutuyu fırlattı.

Bu çirkin saldırının ardından taraftar güvenlik güçleri tarafından stat dışına çıkarıldı. Stattan ayrılmak için locayı terkeden Koç, tepkiler üzerine yeniden locasına gelip bazı Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VAR

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bugün toplanıyor. Koç'un olağanüstü seçim kararı alabileceği öğrenilirken kurmaylarına görevi bırakmak istediğini ileteceği de ileri sürüldü. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın da gönderilme konusu masaya yatırılacak.

AZİZ YILDIRIM’A DESTEK

Ali Koç'u istifaya çağıran taraftarların bir bölümü eski Başkan Aziz Yıldırım'ı unutmadı. Bir grup, “Aziz Yıldırım” diyerek tempo tuttu. Bu arada bazı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

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