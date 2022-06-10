Fenerbahçe’de öncelik gönderilecek futbolcular

Fenerbahçe'de Jorge Jesus’la sezona yapılacak başlangıçta 40’a yakın oyuncu yer alacak. Yönetim, sağlıklı çalışma ortamının sağlanması adına pek çok ismi göndermeyi ya da kiralamayı planlıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yeni sezonu üç gün sonra açacak. Dikkatler kamp kadrosunda…

Sarı-lacivertliler, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfora kesin transfer yapacak; Min Jae Kim satılırsa bir de stoper alınacak. Bu futbolcuların ilk etaba yetiştirilmesi bekleniyor. Kampa, kiralık sözleşmeleri bitip geri dönecek isimler de eklenecek:

Muhammed Gümüşkaya, İsmail Yüksek, Max Meyer, Ally Samatta, Mauricio Lemos ve Steven Caulker…

OYUNCU ENFLASYONU

Altyapıdan A Takım'la çalışmaya alınacak futbolcularla birlikte Samandıra'daki oyuncu enflasyonu, TÜİK verilerini de sollayacak! Takımda sözleşmesi devam eden 32 futbolcu bulunuyor. Yolların resmen ayrıldığı iki oyuncu var; Jose Sosa ve Berke Özer… Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferinin açıklanması da an meselesi…

Bu da Jorge Jesus'un ilk kampında yaklaşık 40 futbolcuyla çalışması anlamına geliyor. Jesus ve ekibinin bu kadar geniş bir oyuncu grubuyla ne kadar sağlıklı idman yapacağı da soru işaretleri taşıyor. Bu nedenle yönetim önceliği, kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılmasına veriyor.

KALACAKLAR

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Min Jae Kim

Attila Szalai

Serdar Aziz

Ferdi Kadıoğlu

Osayi Samuel

Nazım Sangare

İrfan Can Kahveci

Miha Zajc

Miguel Crespo

Mert Hakan Yandaş

Arda Güler

Diego Rossi

Dimitrios Pelkas

Sedar Dursun

GİDECEKLER

Mesut Özil

Ozan Tufan

Mauricio Lemos

Max Meyer

Luiz Gustavo

Filip Novak

Marcel Tisserand

Enner Valencia

KİRALANACAKLAR

Burak Kapacak

Çağtay Kurukalıp

DENENECEKLER

Ally Samatta

Steven Caulker

Mergim Berisha

Arda Kurtulan

Muhammed Gümüşkaya

İsmail Yüksek

İsak Vural

Melih Bostan

Emir Ortakaya

Bartu Kulbilge

LINCOLN’E RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe, Santa Clara takımında oynayan Lincoln Henrique için resmi teklif yaptı. 23 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Lincoln, bu sezon oynadığı 44 maçta 7 gol-10 asist üretti. 19 yaşındayken Rizespor'da yarım sezonluk kiralık oynayan sambacı, 18 maçta 2 gol-3 asiste imza atmıştı.

DZYUBA 2 MİLYON EURO İSTEDİ

Zenit’ten ayrılan Artem Dzyuba, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu, senelik 2 milyon Euro net maaş istiyor. Rus medyası, menajer kullanmayan tecrübeli futbolcunun kendisini sarı-lacivertli yetkililere önerdiğini ifade ediyor. Oyuncunun yaşını ve maliyetini yüksek bulan Fenerbahçe ise henüz olumlu geri dönüş yapmadı.