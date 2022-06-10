Fenerbahçe’de öncelik gönderilecek futbolcular
Fenerbahçe'de Jorge Jesus’la sezona yapılacak başlangıçta 40’a yakın oyuncu yer alacak. Yönetim, sağlıklı çalışma ortamının sağlanması adına pek çok ismi göndermeyi ya da kiralamayı planlıyor.
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yeni sezonu üç gün sonra açacak. Dikkatler kamp kadrosunda…
Sarı-lacivertliler, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfora kesin transfer yapacak; Min Jae Kim satılırsa bir de stoper alınacak. Bu futbolcuların ilk etaba yetiştirilmesi bekleniyor. Kampa, kiralık sözleşmeleri bitip geri dönecek isimler de eklenecek:
Muhammed Gümüşkaya, İsmail Yüksek, Max Meyer, Ally Samatta, Mauricio Lemos ve Steven Caulker…
OYUNCU ENFLASYONU
Altyapıdan A Takım'la çalışmaya alınacak futbolcularla birlikte Samandıra'daki oyuncu enflasyonu, TÜİK verilerini de sollayacak! Takımda sözleşmesi devam eden 32 futbolcu bulunuyor. Yolların resmen ayrıldığı iki oyuncu var; Jose Sosa ve Berke Özer… Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferinin açıklanması da an meselesi…
Bu da Jorge Jesus'un ilk kampında yaklaşık 40 futbolcuyla çalışması anlamına geliyor. Jesus ve ekibinin bu kadar geniş bir oyuncu grubuyla ne kadar sağlıklı idman yapacağı da soru işaretleri taşıyor. Bu nedenle yönetim önceliği, kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılmasına veriyor.
KALACAKLAR
- Altay Bayındır
- Ertuğrul Çetin
- Min Jae Kim
- Attila Szalai
- Serdar Aziz
- Ferdi Kadıoğlu
- Osayi Samuel
- Nazım Sangare
- İrfan Can Kahveci
- Miha Zajc
- Miguel Crespo
- Mert Hakan Yandaş
- Arda Güler
- Diego Rossi
- Dimitrios Pelkas
- Sedar Dursun
GİDECEKLER
- Mesut Özil
- Ozan Tufan
- Mauricio Lemos
- Max Meyer
- Luiz Gustavo
- Filip Novak
- Marcel Tisserand
- Enner Valencia
KİRALANACAKLAR
- Burak Kapacak
- Çağtay Kurukalıp
DENENECEKLER
- Ally Samatta
- Steven Caulker
- Mergim Berisha
- Arda Kurtulan
- Muhammed Gümüşkaya
- İsmail Yüksek
- İsak Vural
- Melih Bostan
- Emir Ortakaya
- Bartu Kulbilge
LINCOLN’E RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe, Santa Clara takımında oynayan Lincoln Henrique için resmi teklif yaptı. 23 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Lincoln, bu sezon oynadığı 44 maçta 7 gol-10 asist üretti. 19 yaşındayken Rizespor'da yarım sezonluk kiralık oynayan sambacı, 18 maçta 2 gol-3 asiste imza atmıştı.
DZYUBA 2 MİLYON EURO İSTEDİ
Zenit’ten ayrılan Artem Dzyuba, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu, senelik 2 milyon Euro net maaş istiyor. Rus medyası, menajer kullanmayan tecrübeli futbolcunun kendisini sarı-lacivertli yetkililere önerdiğini ifade ediyor. Oyuncunun yaşını ve maliyetini yüksek bulan Fenerbahçe ise henüz olumlu geri dönüş yapmadı.