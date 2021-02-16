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Fenerbahçe’de Pelkas sevinci

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Pelkas, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Güncellenme: 20:13, 16/02/2021
Haberler Futbol
Fenerbahçe’de Pelkas sevinci

Süper Ligin 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe’yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Yayınlanma Tarihi:20:08,