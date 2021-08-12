Fenerbahçe’de Pelkas şoku

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas'ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

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Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’tan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas’ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi. Sezon öncesi Fenerbahçe’nin oynadığı hazırlık maçlarında takımın en formda isimlerinden biri olan Dimitris Pelkas, 7 maçta 1 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”