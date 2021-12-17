Fenerbahçe’de Pereira ile yönetim birbirine inancını kaybetmiş!

Fenerbahçe yönetimin Vitor Pereira’ya, onun da yönetime güveni kalmamış. Tek motivasyon, takımın büyük maçları iyi oynaması ve oyuncuların Beşiktaş maçının önemini bilerek sahaya çıkacak olması.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin derbilerdeki başarısı her zaman konuşulur. Bu sezon da Galatasaray deplasmanına gidip kazandı sarı-lacivertliler… O zaman da takımda bir kriz vardı, derbi sonucunun Vitor Pereira'nın geleceğini tayin edeceği söyleniyordu. Ancak Başkan Ali Koç, TV'ye çıkıp Pereira ile sonuç ne olursa olsun devam edeceklerini söylemişti. Beşiktaş derbisi öncesi ise durum tam ters yönde ilerliyor. Portekizli hoca, belki de gönderileceğini bile bile kader derbisi niteliğinde bir maça çıkıyor. Yönetim ise iddiaları yalanlamıyor.

‘İLETİŞİMLERİ KOPUK' İDDİASI

Sarı-lacivertliler enerjisini kaybetmiş, yönetime inancını yitiren, yöneticilerin de ona inanmadığını bilen bir teknik direktörle derbiye hazırlanıyor. Pereira, hem işine karışıldığını hem de istediği takviyelerin yapılmadığını düşünüyor. Peki ya futbolcular? Gönderileceğini bildiğiniz bir teknik heyetin yönetiminde nasıl derbiye hazırlanırsınız? Teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimin tamamen koptuğu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin tek şansı, belki de oyuncuların derbiyi ‘gurur savaşı'na dönüştürmesi olacaktır.

YÖNETİM BASTIRIYOR

Yönetimin gündeminde, devre arasına kadar teknik direktör değişikliği yok. Döviz kurunun aşırı yükselmesi, Pereira ve yardımcılarının faturasını kabartıyor. Ayrıca teknik adam değişikliğinin saha içinde daha kötü sonuçlar doğuracağından endişe ediliyor. Yöneticiler, futbolcularla bir arada olup motivasyon yüklemeye çalışıyor. Derbi galibiyeti için takıma adeta tam saha pres uygulanıyor.