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Fenerbahçe’de rota Paulo Fonseca

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca ile anlaşma noktasına geldi.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:40, 10/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de rota Paulo Fonseca

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışları tam gaz sürüyor. Rafael Benitez, Marco Silva, Ralf Rangnick gibi birçok isimle temas kuran sarı-lacivertli yönetim, Paulo Fonseca'dan olumlu sinyaller aldı. Son olarak Roma'da görev yapan ve kontratı biten 48 yaşındaki teknik adamla uzun süredir görüşmeler yapılıyor. Anlaşma sağlanması durumunda Portekizli teknik adamın, 5 kişilik bir ekibi de yanında getirmeyi istediği öğrenildi.

Fonseca'nın çalıştırdığı tüm takımlarda yardımcı antrenörlüğünü yapan ve binicilik merakıyla bilinen Nuno Campos'un Türkiye'deki at binicilik merkezi hesaplarını takip etmeye başlaması dikkat çekti.

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