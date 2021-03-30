Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Sadık Çiftpınar'ın ameliyat edildiği açıklandı.

Güncellenme: 18:42, 30/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçe’nin stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi.

Sarı – lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde;

“Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

ameliyat bel fıtığı Fenerbahçe tweet Twitter