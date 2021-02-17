Fenerbahçe’de savunmanın sigortası: Attila Szalai

Devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Attila Szalai, takımın savunmadaki açığını kısa sürede kapattı.

İlk maçta aldığı formayı bir daha kaptırmayan Szalai, sağlam görüntüsüyle güven verdi. Teknik Direktör Erol Bulut'un Başakşehir ile oynanan kupa mücadelesinde ve ligde Karagümrük maçında sol bek olarak görev vermesi de Szalai'nin ‘Joker' kimliğini ön plana çıkardı.

Genç bir futbolcuyken bir kanat oyuncusu olan, daha sonra stopere geçen Szalai sol bekteki performansıyla da gerekirse sol bek olarak oynayabileceğini gösterdi.

Kongolu stoper Tisserand'ın da dönüşüyle birlikte Erol Bulut'un Attila Szalai'yi bazı maçlarda sol bek olarak da değerlendirebileceği belirtildi.