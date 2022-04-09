Fenerbahçe’de seçim günü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, yeni başkanını arıyor. Vefa Küçük, Uğur Dündar, Prof. Dr. Nail Kır ve Sait Yılmaz, başkan olmak için yarışacak.

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Fenerbahçe bugün oldukça yoğun bir seçim günü yaşanıyor. Sarı- lacivertliler, Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için sandık başında…

Sonucu haftalardır merakla beklenen seçimlerde dört aday yarışıyor. Son iki dönemin başkanı Vefa Küçük, Uğur Dündar, Prof.Dr. Nail Kır ve Sait Yılmaz aidatlarını yatıran yaklaşık 3000 üyenin oyunu bekliyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, çoğunluk aranmadan yapılacak seçim saat 10.00'da başladı.

Adayların konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulundu. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçti.

Olağan seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor.

YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran'ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti.

Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.