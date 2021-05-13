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Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu! Kulüpten açıklama…

Sarı-lacivertli kulüp, olağan seçimli genel kurulun, ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı

Güncellenme: 12:47, 13/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu! Kulüpten açıklama…

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.”

Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol istanbul Kadıköy seçim
Yayınlanma Tarihi:12:43,