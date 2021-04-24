Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde tarihler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek.

28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu’nda başkanlık adaylığı konusunda, “Net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın” açıklamasını yaptı.

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