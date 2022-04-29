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Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Yayınlanma: 22:13 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde yok

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe’de ceza sınırında olan oyunculardan Serdar Aziz, mücadelenin 80. dakikasında sarı kart gördü.

Ceza sahasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında hakeme elle oynama itirazında bulunan Serdar, tepkisi nedeniyle sarı kart gördü. Bu kart nedeniyle Serdar Aziz, 8 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbide forma giyemeyecek.

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