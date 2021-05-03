Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Instagram gerçeği

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz'in Instagram hesabındaki fotoğrafları silmesi kafalarda soru işareti yarattı. Gerçek sonradan ortaya çıktı...

Güncellenme: 22:38, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Instagram gerçeği

Süper Lig 39. haftasında BB Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazanırken Serdar Aziz’in maçtan kısa süre önce kadrodan çıkartılması şaşkınlık yarattı.

Tecrübeli savunmacının kadroda olmamasıyla ilgili olarak bilgi veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hafif bir sakatlık nedeniyle Serdar Aziz’i riske etmediklerini söyledi.

Ancak başarılı savunmacının Instagram hesabındaki bütün fotoğrafları silmiş olması, sosyal medyada dedikoduları beraberinde getirdi. Bazı kişiler Serdar Aziz’in kulüple sorun yaşadığını iddia etti ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Serdar Aziz’in Instagram hesabındaki fotoğrafları yaklaşık 1 hafta önce sildiği ve konunun kulüple bir alakası olmadığı öğrenildi. Yıldız futbolcu Fenerbahçe’nin Erzurumspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi! Erzurumspor'da Ricardo Gomes kriziFenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi! Erzurumspor'da Ricardo Gomes krizi