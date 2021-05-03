Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Instagram gerçeği

Süper Lig 39. haftasında BB Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazanırken Serdar Aziz’in maçtan kısa süre önce kadrodan çıkartılması şaşkınlık yarattı.

Tecrübeli savunmacının kadroda olmamasıyla ilgili olarak bilgi veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hafif bir sakatlık nedeniyle Serdar Aziz’i riske etmediklerini söyledi.

Ancak başarılı savunmacının Instagram hesabındaki bütün fotoğrafları silmiş olması, sosyal medyada dedikoduları beraberinde getirdi. Bazı kişiler Serdar Aziz’in kulüple sorun yaşadığını iddia etti ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Serdar Aziz’in Instagram hesabındaki fotoğrafları yaklaşık 1 hafta önce sildiği ve konunun kulüple bir alakası olmadığı öğrenildi. Yıldız futbolcu Fenerbahçe’nin Erzurumspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.