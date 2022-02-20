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Fenerbahçe’de Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Yayınlanma: 21:14 - 20 Şubat 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı

Spor Toto Süper Lig'de FenerbahçeHatayspor mücadelesinin 65. dakikasında Miguel Crespo ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe taraftarı, topun başına Serdar Dursun'un geldiğini görünce Arda Güler'in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Serdar Dursun tepkilerden dolayı çevresine bakarken daha sonra sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Bütün bu yaşananların ardından penaltıyı kullanan Dursun, 67. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

SERDAR’DAN 9. GOL

Serdar Dursun, Hatayspor'a attığı 2 penaltı golüyle takımını galibiyete taşırken, toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Ligde Alanyaspor (1), Göztepe (1), Çaykur Rizespor (3), Antalyaspor (1) ve Altay (1) filelerini sarsan 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında penaltıdan attığı 2 golle 9. sayısına ulaşıp, sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Serdar Dursun ayrıca ligde 2 gole de doğrudan katkı verdi.

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