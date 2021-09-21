Fenerbahçe’de Serdar Dursun takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Ligin 6'ncı haftasında GZT Giresunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

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Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta ilk 11de başlayan oyuncular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncular ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosanın yer almadığı antrenman, şut ve pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Öte yandan Serdar Dursun takımla çalışmalara başlarken, Miha Zajc ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.