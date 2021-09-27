Fenerbahçe’de sezona damga vuran isim Kim Min-jae! ‘Kore Tankı’ herkesin dilinde…

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Güney Koreli yeni transfer Kim Min-jae oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae ortaya koyduğu müthiş performansla sarı lacivertli taraftarları büyülemeye devam ediyor… Fenerbahçe’nin Hatayspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada savunmada başarılı müdahaleleriyle göz dolduran Güney Koreli stoper Kanarya’da en çok konuşulan isim haline geldi.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Kim Min-jae, Hatayspor karşısında rakiplerine geçit vermedi. Opta’nın verilerine göre 16 isabetli pas yapan Güney Koreli, Hatayspor maçında 5 kez sahipsiz top kazandı ve 8 kez uzaklaştırma yaptı.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki başarılı stoperi Kim Min-Jae, Hatayspor karşısında en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu. Başarılı savunmacı 7 hava topunun 5’inde başarı sağladı.

ÜLKESİNDE DE MANŞETLERE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Rossi ve Novak’ın golleriyle karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de Attila Szalai ile iyi bir ikili oluşturan Güney Koreli stoper ülkesinde de manşetlere taşındı.

Goal Kore “Kim Min-jae 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla lider” başlığı atıldı. Haberde ise “Kim Min-jae, Hatayspor’a hava toplarını bırakmadı. 8 kez tehlike uzaklaştırarak yıldızlaştı” ifadeleri kullanıldı.

Interfootball ise Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae’ye taktığı ‘Kore Tankı’ lakabını öne çıkardı. Haberde “Kim Min-jae bu maçta duvar modunu aktifleştirdi. Kim Min-jae’nin arkada sağlam durması forvet oyuncularını da ateşledi” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae’ye ‘Van Dijk’ benzetmesi yaptıkları belirtildi.

VOLKAN DEMİREL: SEZONUN EN İYİ TRANSFERLERİNDEN BİRİ

Beinsports yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçeli savunmacı için övgü dolu ifadeler kullandı ve “Kim Min-Jae sezonun en iyi transferlerinden birisi. Attila Szalai ile uzun yıllar Fenerbahçe savunmasında oynarlar ve sıkıntı yaşatmazlar” yorumunu yaptı. Nihat Kahveci ise yaptığı yorumda, ”Kim Min-Jae, Szalai ve Novak üçlüsüne karşı oynamak istemezdim. Kim bugün ne kadar iyi bir stoper olduğunu net gösterdi. Çalım yemiyor.” dedi.

ATTILA SZALAI’DEN ‘MAKİNE’ GÖNDERMESİ

Kim Min-Jae’in savunmada birlikte oynadığı Attila Szalai ise maçın ardından Güney Koreli savunmacıya sosyal medyadan “Makine” yorumunu yaptı. Szalai ve Kim Min-jae’nin uyumu dikkatlerden kaçmadı.