Fenerbahçe’de sıcak saatler! Emre Belözoğlu kulüp binasına geldi

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon sportif direktör olarak görev alan fakat Erol Bulut ile yolların ayrılmasıyla birlikte futbol a takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu’nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli oluyor… Fenerbahçe’nin başında çıktığı maçlarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa oldukça yaklaşan fakat sonunu getiremeyen Belözoğlu ile başkan Ali Koç’un devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken sarı lacivertli camiada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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KULÜP BİNASINDA TOPLANTI

Haziran’daki seçimde yeniden aday olacağını açıklayan başkan Ali Koç’un yeni sezonda takımın başına yeni bir teknik adam getirip getirmeyeceği belirsizliğini korurken Belözoğlu ile bir toplantı gerçekleştirilmesine karar verildi.

Emre Belözoğlu ve beraberindeki birkaç sarı-lacivertli futbolcu, başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştirmek için kulüp binasına geldi. Emre Belözoğlu ile başkan Ali Koç’un bir araya geldiği toplantının sonucu merakla bekleniyor.