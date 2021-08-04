Fenerbahçe’de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de yeni öncesi önce kadro yapılanması devam ediyor. Pereira'nın 4 futbolcuyu kadro dışı bırakmasının ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin de kadro dışı kaldı.

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Süper Lig’in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına 11 gün kalan Fenerbahçe’de iki isim daha kadro dışı bırakıldı.

Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde resmi siteden açıklama yapan sarı-lacivertliler, Caner Erkin ile Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu;

“Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin kadro dışı kalmıştı.