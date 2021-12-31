Fenerbahçe’de şok! 12 kişi coronaya yakalandı…

Fenerbahçe'nin kadın futbol takımında corona virüsü krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son test sonuçlarının ardından pozitif vaka patlaması yaşandı.

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 9 oyuncu ile 3 teknik ve idari çalışan olmak üzere toplam 12 kişinin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün kadın futbol takımında corona virüsü şoku yaşanıyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 9 futbolcu ile 3 teknik ve idari çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.