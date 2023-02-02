Fenerbahçe’de şubat ayı dert ayı

Fenerbahçe'nin zorlu serisi Adana Demirspor maçı ile başlıyor. Birbirinden zor 4 maçın oynanacağı Şubat ayında Jorge Jesus liderlik hesabı yapıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe 28 günlük şubat ayında çok zor dört maça çıkacak. Adana Demirspor ile bugün oynanacak maçla başlayacak seride sırasıyla Konyaspor, Kayserispor (D) ve Alanyaspor (D) ile karşılaşılacak. Bu periyottan 4'te 4 ile çıkmak isteyen Jorge Jesus liderlik hesabı yapıyor.

Sarı lacivertlilerde Ferdi, Mert Hakan, G.Henrique, Emre Mor, Zajc, Batshuayi ve Szalai sarı kart sınırında. Bu oyunculardan biri kart görürse Konyaspor maçında oynayamayacak.

SERİYE DEVAM

Fenerbahçe üç maçlık serisini devam ettirmek amacıyla evinde bu sezon yenilmeyen Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. İstanbul'daki maçı sarı-lacivertliler 4-2 kazanmıştı. Ev sahibinde Gulbrandsen sakat. Misafir ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Joao Pedro ile cezalı Crespo kadroda yok. Yeni transfer Oostanwolde ise Adana'ya götürüldü.