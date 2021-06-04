Fenerbahçe’de teknik direktörlük için Rafael Benitez sesleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için yabancı bir hoca ile devam edeceklerini açıklamasının ardından birçok isim ortaya atılırken, İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sarı lacivertlilerin, kariyerinde birçok şampiyonluk yaşayan 61 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşma sağladığı ve son kararın kısa süre içerisinde verileceği belirtildi. Diğer alternatif isimlerle de dirsek temasında bulunan Fenerbahçe yönetimi, İspanyol teknik adamı listenin en tepesine yazmış durumda.

Öte yandan Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ümit Özat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Öğrendiğim kadarıyla Benitez’in menejeri pazartesi günü İstanbul'da olacak” ifadelerini kullandı.

Öğrendiğim kadarıyla Benitezin menejeri pazartesi günü İstanbul'da olacak — Ümit Özat (@UmitOzatOnline) June 4, 2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Alman ya da Portekiz ekolü bir hoca ile anlaşmak istediklerini duyurmuştu. Son olarak Çin’de DL Pro takımını çalıştıran deneyimli teknik direktör, Real Madrid, Tenerife, Osasuna, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli ve Newcastle United gibi takımların başında görev aldı.

Rafael Benitez’in şampiyonlukları

Liverpool Şampiyonlar Ligi, Community Shield, UEFA Süper Kupa, FA Cup Valencia UEFA Kupası, La Liga (2) Napoli İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası Chelsea Avrupa Ligi Inter FIFA Dünya Kupası, İtalya Süper Kupası