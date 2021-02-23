Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi son durum: İrfan Can ve Luiz Gustavo…

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo’nun yarın MR’ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci’nin ise, son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.