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Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi son durum: İrfan Can ve Luiz Gustavo…

Göztepe mağlubiyeti ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakat futbolcular İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun son durumu...

Güncellenme: 18:23, 23/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi son durum: İrfan Can ve Luiz Gustavo…

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo’nun yarın MR’ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci’nin ise, son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Göztepe İrfan Can Kahveci Luiz Gustavo Süper Lig Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:18:22,