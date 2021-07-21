Fenerbahçe’de transfer çıkmazı! Sadece bir isme teklif var

Fenerbahçe, finansal fair play nedeniyle sıkıntılı süreçten geçmeye devam ediyor. Mevcut kadrosunda 17'si yabancı 40'a yakın futbolcu olan sarı-lacivertlilerde sağ bek, kanat ve santrfor transferleri de gündemde. Hem kadro şişkinliği hem de limit sıkıntısı nedeniyle transferde zorlanan Kanarya bir de Attila Szalai ikilemi yaşıyor. Eldeki isimlerden transfer teklifi gelen tek oyuncu, Macar stoper. Ancak hem yönetim hem de Teknik Direktör Pereira, Szalai'nin bu sezon öncesi satılmasına sıcak bakmıyor.

Sarı-lacivertlilerdeki bu ‘çıkmaz'ın birkaç gerekçesi var. Birincisi, Szalai'nin eldeki en iyi stoper olması. İkincisi, Pereira zaman zaman takımı üç stoperle sahaya süreceği için rotasyonun azalması ve bu bölgeye transfer ihtiyacının doğması. Üçüncüsü de Szalai'nin henüz değerini tam bulamamış olması. F.Bahçe, teklifler gelen tek oyuncusunu satamazsa transfer yapamayabilir. Satış durumunda ise takım güç kaybedecek. Yönetim ve Pereira, bu ikilemden farklı formüllerle çıkmaya çalışacak.

ASTON VILLA’DAN TEKLİF VAR

İsmi birçok Avrupa kulübüyle anılan Attila Szalai'nin en ciddi talibi İngiltere Premier Ligi'nden. Aston Villa'nın, takımdan ayrılan Bjorn Engels'in yerini doldurmak için Macar stoperi gündemine aldığı belirtildi. Belirlenen rakam ise 15 milyon Sterlin (Yaklaşık 17 milyon Euro). Birmingham Live'ın haberine göre Aston Villa, Szalai görüşmelerine başlamak için bu rakamı gözden çıkarmak zorunda…

Fenerbahçe'nin ise 20 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceği belirtiliyor.