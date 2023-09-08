Fenerbahçe’de transfer dönemi böyle geçti: Gelenler, gidenler…

Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa bu sezon İsmail Kartal yönetiminde kavuşmak isteyen Fenerbahçe, 15 Eylül'de sona erecek birinci transfer döneminde şu ana kadar 13 futbolcuyu kadrosuna kattı. Arda Güler, Real Madrid'e; Altay Bayındır ise Manchester United'a transfer oldu.

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Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu için 26 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül’de sona erecek “yaz transfer dönemi”nde şu ana kadar kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2023-2024 sezonu öncesi takımı, üçüncü kez “camianın evladı” olarak anılan İsmail Kartal’a emanet etti.

26 Haziran’da başlayan birinci transfer ve tescil dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon kadroda yer alan bazı oyuncularla vedalaşarak yeni oyuncularına yer açtı.

TRANSFER PERDESİ KENT İLE AÇILDI

İlk transferini, İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile yapan ve bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, son sezonunu İtalya ekibi Inter’de geçiren Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko ile de yıllık 4 milyon 200 bin avro karşılığında 2 senelik anlaşma sağladı.

Savunmaya ilk takviyeyi Fransa ekibi Strasbourg’da forma giyen 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku transferiyle yapan, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyen sarı-lacivertliler, Fransız asıllı Ganalı oyuncuyu 3+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Milli futbolcu Umut Nayir’i Eyüpspor’dan bedelsiz olarak 2+1 yıllığına transfer eden Fenerbahçe, orta saha için Rusya’nın Dinamo Moskova takımından 9 milyon 750 bin avro bedelle 24 yaşındaki Polonyalı Sebastian Szymanski takviyesi yaptı.

KAMPTAN SONRA GELEN YILDIZLAR

Rusya ve İstanbul’da sürdürdüğü hazırlık sürecine yeni oyuncularını dahil eden Fenerbahçe, Real Madrid’e sattığı Arda Güler’den boşalan 10 numaralı formayı, Ajax’tan transfer ettiği 34 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic’e emanet etti.

Bedelsiz transfer edilen Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin avro ödeneceğini açıkladı.

İtalya ekibi Udinese’de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao’yu 8 milyon 300 bin avro karşılığında renklerine bağlayan Fenerbahçe, 20 yaşındaki genç oyuncu Bartuğ Elmaz’ı da 3 yıl için 1 milyon 200 bin avro karşılığında Fransa ekibi Olimpik Marsilya’dan transfer etti.

Milli futbolcu Mert Müldür’ün transferini 2 Ağustos’ta açıklayan Fenerbahçe, son olarak İtalya ekibi Sassuolo’da forma giyen başarılı sağ bek ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı-lacivertliler aynı gün, 2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ve geride kalan sezon sonu sözleşmesi biten Sloven milli futbolcu Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı bilgisini de taraftarına duyurdu.

FRED VE CENGİZ ÜNDER AYNI GÜN GELDİ

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, orta sahasına takviye için Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen Manchester United’ın yıldızı Fred’le anlaşma sağladı.

Bir yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varılan Fred ile ilgili 13 Ağustos’ta Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtildi.

EN PAHALI TRANSFER CENGİZ ÜNDER

Sarı-lacivertliler aynı gün, milli futbolcu Cengiz Ünder ile de 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Cengiz Ünder’in bonservisi için Olimpik Marsilya Kulübüne 15 milyon avroluk bedelin 4 sene içinde ödeneceği kaydedildi.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe’nin 15 milyon avroyla şu ana kadar bonservisine en yüksek bedeli ödediği futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kulübün yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed ise Fenerbahçe’ye katılan 12. transfer oldu. Sarı-lacivertliler, genç yetenekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

10. YABANCI KALECİ: LIVAKOVIC

Kaleci Altay Bayındır’ın performansının düşmesi ve taraftarın yeni bir kalecinin alınması isteği doğrultusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başından beri transfer edileceği belirtilen Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic ile de mutlu sona vardı.

Sarı-lacivertiler, son olarak Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’de forma giyen 28 yaşındaki Livakovic ile yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin avro bonservis, 950 bin avro da bonus karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe tarihinin 10. yabancı kalecisi olan Livakovic, sadece 16 maçta forma şansı bulan ve 2 sezon sonra Ağustos 2019’da takımdan ayrılan Kamerunlu Carlos Kameni’den 4 yıl sonra bir yabancı kaleci olarak kaleyi devraldı.

TRANSFERLER TAKIMA ETKİ ETTİ

Yeni transferlerinin kadrolarda yer aldığı ilk resmi maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele ettiği Moldova ekibi Zimbru’yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya’dan Maribor’u 3-1 ve 3-0’lık skorlarla eledi.

Play-off turunda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente’yi ise 5-1 ve 1-0’lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmayı başardı.

Transfer takviyeleriyle aynı başarısını Trendyol Süper Lig’de de gösteren sarı-lacivertliler, ilk 4 haftalık periyotta bir maçı ertelendiği için 3 karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe, yaptığı 3 müsabakayı da kazanarak milli maçlar dolayısıyla lige verilen araya lider girdi.

Bu sezon yaptığı 9 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal’ın talebi doğrultusunda, transfer döneminin biteceği 15 Eylül’e kadar orta saha için defansif yönü iyi olan bir oyuncunun daha transfer edileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE’DEN GİDEN OYUNCULAR

Sarı-lacivertli kulüpte, gelen oyuncular kadar giden oyuncular için de yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Dünya devleri Real Madrid ve Barcelona’nın kadrolarına katmak için birbirleriyle yarıştığı genç futbolcu Arda Güler, başkent ekibiyle sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlılar, 6 Temmuz’da Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe ise Arda Güler’in 20 milyon avro bedel karşılığında transfer edildiği, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin Real Madrid tarafından ödeneceği açıklamasında bulundu.

AVRUPA’YA İHRAÇ

Sarı-lacivertlilerde, Diego Rossi, Attila Szalai, Ally Samatta, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ezgjan Alioski, Bruma, Enner Valencia, Gustavo Henrique, Willian Arao ve Serdar Dursun ile yollar ayrıldı.

Joao Pedro, Tiago Çukur, kaleci Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Arda Çağdaş, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Bora Aydınlık ve Eyüp Akcan ise farklı takımlara kiralandı.

Fenerbahçe’den son ayrılan isim ise kaleci Altay Bayındır oldu. İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Altay Bayındır’ın transferini 1 Eylül’de açıkladı. İngiliz kulübü, milli kaleciyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’den giden oyuncular şöyle:

Diego Rossi: 5 milyon 600 bin dolar ve 1 milyon dolar bonusla MLS ekibi Columbus Crew’e transfer oldu.

Attila Szalai: 12 milyon 300 bin avro bonservisle Bundesliga ekibi Hoffenheim’a imza attı.

Ally Samatta: Bedelsiz olarak Yunanistan ekibi PAOK’a transfer oldu.

Mergim Berisha: 4 milyon avro bonservis karşılığında Almanya ekibi Augsburg’un yolunu tuttu.

Dimitrios Pelkas: Hull City’de kiralıktı, sözleşmesi bitti ve takımdan ayrılarak Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir ile anlaştı.

Ezgjan Alioski: Kiralık sözleşmesi sona erdi, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’ye döndü.

Bruma: Portekiz ekibi Braga, 6 milyon 500 bin avro karşılığında bonservisini aldı.

Enner Valencia: Sözleşmesi bitti, Brezilya ekibi Internacional’e transfer oldu.

Altay Bayındır: 5 milyon avro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon avroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon avro pay bedelle Manchester United’a transfer oldu.

Gustavo Henrique: İspanya’nın Real Valladolid takımına transfer oldu.

Willian Arao: Yunanistan’ın Panathinaikos takımına transfer oldu.

Serdar Dursun: VavaCars Fatih Karagümrük’e transfer oldu.

KİRALIK GİDENLER

Joao Pedro: Brezilya ekibi Gremio, 3 milyon 500 bin avroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Tiago Çukur: Geçen yılı da kiralık geçiren genç oyuncu, Belçika 2. Lig ekibi Beveren’e 1 yıllığına kiralandı.

Ertuğrul Çetin: 20 yaşındaki kaleci 1 yıllığına Gençlerbirliği’ne kiralandı.

Yiğit Efe Demir: Gençlerbirliği’ne kiralandı.

Yusuf Kocatürk: İnegölspor’a kiralandı.

Arda Çağdaş: İnegölspor’a kiralandı.

Çağtay Kurukalıp: İskenderunspor’a kiralandı.

Emir Ortakaya: Kocaelispor’a kiralandı.

Bora Aydınlık: Hull City’e kiralandı.

Eyüp Akcan: Iğdır FK’ya kiralandı. (AA)