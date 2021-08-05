Fenerbahçe’de transfer… Üç yıllık imza
Fenerbahçe, sol bek oyuncusu Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağatay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.