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Fenerbahçe’de transfer… Üç yıllık imza

Fenerbahçe, sol bek oyuncusu Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe’de transfer… Üç yıllık imza

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağatay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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