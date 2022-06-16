Fenerbahçe’de transferin gözdesi Bruno Henrique sakatlandı

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan ve transfer için İstanbul'a gelmesi beklenen Bruno Henrique, takımı Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maçta sakatlandı.

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Fenerbahçe’de transfer gündeminin 1 numaralı ismi Bruno Henrique talihsiz bir şekilde sakatlandı… Adı bir süredir sarı lacivertliler ile anılan ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul’a gelmesi beklenen Bruno Henrique, Brezilya Serie A’da Flamengo’nun sahasında Cuiaba’yı konuk ettiği maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho’ya bıraktı.

Kulüp, Twitter’dan yaptığı açıklamada dizinden darbe alan Bruno Henrique’nin son durumunun yapılan kontrollerden ve MR sonuçlarından sonra netlik kazanacağını belirtti.

88 GOLE İMZA ATTI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un alınmasını ısrarla istediği golcü futbolcu 282 maçta forma giydi ve 88 gol, 67 asistlik katkı sağladı.