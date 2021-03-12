Fenerbahçe’de transferin ilk bombası: Aaron Boupendza

Bu sezon 22 transfer yapan ancak santrfor sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, hedefi 12'den vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hatayspor'da 25 lig maçına çıkıp 18 gol atan ve halen krallık yarışında öne bulunan Aaron Boupendza'nın işini bitirmek için gün sayıyor. Daha önce Rusya takımı Krasnodar'ın 8 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Hatay, oyuncunun Türkiye'de kalmak istemesi üzerine anlaşmayı iptal etmişti.

MESUT ÖZİL’İ İSTİYOR

İki kulüp arasında aracılarla gerçekleşen ilk görüşmeler önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Hatayspor, 27 Mart'ta yeni stadının açılışında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu daveti seve seve kabul eden Başkan Ali Koç da bu dostluk maçından önce Hatayspor yönetimiyle masaya oturup Boupendza'nın transferini bitirmeye çalışacak. 24 yaşındaki golcü oyuncu da Mesut Özil ile birlikte oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.

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BONSERVİS SATIŞTAN

Hatayspor yönetimi, 300 bin Euro'ya aldıkları Boupendza'yı 8 milyon Euro'ya satacaklarını açıklamıştı. F.Bahçe, teklifler alan oyuncularının satışından gelecek parayla bu bonservisi karşılayacak. Ayrıca bazı gençler de Hatay'a kiralanacak.