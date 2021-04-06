Fenerbahçe’de tüm isimler negatife döndü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı lacivertlilerde milli maç arasında toplam 5 corona virüsü vakası vardı. Geçen hafta içi negatife dönen 3 futbolcunun ardından kalan 2 kişinin de testleri negatif çıktı.

Bu sabah coronavirüse yakalandığı açıklanan Başkan Ali Koç ise sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin evinde geçirdiği açıklandı.

Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.