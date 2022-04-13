Fenerbahçe’de üç bilinmeyenli denklem

Yanıt beklenen Jorge Jesus mu olacak yoksa prensipte anlaşılan Joachim Löw mü? Yoksa takımı Şampiyonlar Ligi potasına taşıyan İsmail Kartal mı? Tüm gözler kesin kararı verecek Ali Koç’ta...

İrfan YİRMİBEŞ

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Süper Lig mayıs ayı ortasında bitecek ve Fenerbahçe'de hedef yeni teknik adamla sezon bitmeden imzaları atmak. Joachim Löw ile prensipte anlaşmışken akıllarda soru işareti kalmaması adına alternatif isimlerin projelerini de dinleyen Başkan Ali Koç, en geç bir ay içinde bitirici hamleyi atmak istiyor. Fenerbahçe'nin hoca gündeminin detayları şöyle…

1- JESUS'TA VURAL FAKTÖRÜ

Benfica altyapısından transfer edilen İshak Vural'ın babası Cüneyt Vural, yakın arkadaşı olan Jorge Jesus ile Fenerbahçe yönetimi arasındaki temaslarda etkin rol oynuyor. Portekiz ve Arap Yarımadası'ndan da teklifler alan Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertlilere kesin yanıtını mayıs ayında vermesi bekleniyor.

2- LÖW KAFALARI KURCALIYOR

Başkan Ali Koç'un aklındaki diğer isim olan Joachim Löw'ün dosyası rafta bekliyor. Alman çalıştırıcının istediği bütçe, yetki alanı ve transfer raporu hazır. Fakat Ali Koç, Löw'ün 18 yıldır kulüp takımı çalıştırmamış olmasından dolayı işi imza boyutuna taşımaktan kaçınıyor. Bu nedenle öncelik Jesus'a verilmiş durumda.

3- KARTAL NEDEN OLMASIN?

Takımı zor dönemde devralıp iyi futbol oynatan ve Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyan İsmail Kartal aslında adaylar arasında değildi. Buna karşın Ali Koç'un “En büyük hatam Aykut Kocaman ile devam etmemek” sözü kafaları karıştırdı. Yönetim içinde aynı hatanın tekrarlanmaması adına “Kartal neden olmasın” diyenler var.

KOÇ’UN GÜNDEMİ MESUT VE OZAN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın geleceğini bu hafta içi belirleyecek. Koç, iki oyuncuyla da görüşecek. İsmail Kartal'ın Ali Koç'a bu futbolcularla sorunu olmadığını ilettiği öğrenildi. Son haftalarda süre alamayan Valencia'nın ise sezon sonu ABD'ye transfer olacağı öğrenildi.