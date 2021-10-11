Fenerbahçe’de Valencia sıkıntısı

Fenerbahçe'nin en formda ismi Enner Valencia, Ekvador’dan 15 saatlik uçuşun ardından cumartesi günü İstanbul’a gelecek ve Trabzon kafilesine aynı gün yetişebilecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de Enner Valencia'nın milli ara dönüşü endişe yaratıyor. 15 Ekim Cuma günü saat 00.00'da Kolombiya ile Dünya Kupası grup eleme maçına çıkacak Ekvadorlu golcü, cumartesi günü öğleden sonra İstanbul'a gelecek. 15 saatlik uçuşun ardından Valencia, Trabzon'a uçacak kafileye aynı gün yetişecek ve ayağının tozuyla Trabzon'da olacak.

Avrupa'da 3 ve ligde 2 gol-2 asistle oynayıp bu sezon fark yaratan yıldız isim, 3 Ekim'deki Kasımpaşa maçının ardından Kolombiya'ya uçmuştu. Milli takım kampına katıldıktan sonra 8 Ekim Cuma günü Ekvador Milli Takımı'nın evinde Bolivya ile oynadığı maçta forma giyen Valencia, ardından milli takımla Venezuela'ya uçtu ve cumartesiyi pazara bağlayan gece Venezuela maçında forma giydi.

Fenerbahçeli golcü, ardından tekrar Ekvador'a döndü ve 15 Ekim Cuma günü de Kolombiya maçı için Kolombiya'ya gidecek. Ekvador'a döndükten sonra da yaklaşık 15 saatlik uçuşla İstanbul'a gelecek. Valencia, milli takım arasında yaklaşık 40 saatlik uçuş yapmış olacak.

TARAFTARIN DESTEĞİ 100 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Fenerbahçe taraftarı kulübünün arkasında durmaya devam ediyor. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertliler oynadığı 4 iç saha maçında toplamda 62 bin bilet sattı. Fener, maç başına ortalama 15 bin 500 seyirciye karşı oynadı. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi ve ligde oynadığı maçlarda bilet satışlarından yaklaşık 10 milyon TL'lik gelir elde etti. Kulüp, kombine, loca ve forma satışlarından da yaklaşık 102 milyon TL'yi aşkın geliri kasasına koydu.

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