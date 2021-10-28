Fenerbahçe’de Vedat Muriqi sesleri!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulübe dönmek için çağrı bekliyor. Gol bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira, Kosovalı futbolcunun dönüşü konusuna olumlu bakıyor.

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Fenerbahçe, gol sorununu çözmek için tanıdık bir isme yöneldi. Serdar Dursun ve Berisha'dan beklediği performansı alamayan sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen Vedat Muriqi'i yuvaya getirmek adına kiralama çalışmalarına hız verdi.

Geçen sezon başında 19 milyon Euro'yu bulan bir rakama İtalyan ekibine satılan Muriqi, burada forma bulmakta zorlanıyor. Başkan Ali Koç ve teknik patron Vitor Pereira'nın da Muriqi konusunda fikir birliğine vardığı belirtiliyor. İtalyan basınında yer alan “Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor” haberi de oyuncunun kararını verdiğine delil gösteriliyor.