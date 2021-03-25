Fenerbahçe’de Vedat Muriqi sezon sonu dönüyor

FENERBAHÇE geçen sezon 36 maçta 17 gol kaydederek skor yükünü sırtlayan Vedat Muriqi'e yeniden kavuşuyor. Sezon başında sarı-lacivertlilerden 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Lazio'da 27 resmi maçta sadece 3 gol atabilen Kosovalı santrfor, İtalyan ekibi tarafından gözden çıkarıldı. Roma temsilcisinde mutsuz olan 26 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe yönetimine geri dönmek istediğini iletti.

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FORVETLER SINIFTA KALDI

SARI-LACIVERTLILER, yeni sezonda Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katarak gol yollarındaki etkisizliğini sona erdirmek istiyor. Fenerbahçe'de Kosovalı forvetin yerine transfer edilen Samatta, Valencia, Kemal Ademi ve Mame Thiam performanslarıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Samatta lig ve kupada 26 maçta görev aldı ve sadece 5 kez fileleri havalandırdı.