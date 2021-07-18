Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın zor sınavı! 15 isim yolcu

Vitor Pereira, takıma istediği oyun şablonunu oturtmaya çalışırken birden fazla problemle de uğraşıyor. Pereira öncelikle kadro şişkinliğiyle mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin elinde, Ocak 2022'de kiralıktan dönecek Allahyar haricinde 39 sözleşmeli futbolcusu bulunuyor. Üstelik, daha Portekizli çalıştırıcının istediği transferler de yapılamadı. TFF, 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor ve liglerin başlamasına 1 aydan az süre kala Pereira'yı zor seçimler bekliyor.

Fenerbahçe kadrosundan en az 15 oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Transfer edilen isimlerin sayısı artarsa bu sayı da artmalı. Ayrıca Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma uyarınca maaş bütçesinin yüzde 15 indirilmesi de şart.

ÖLÜ TOPRAĞINI ATMALI

Takımın psikolojik durumunu düzeltmek isteyen Pereira'nın diğer mücadelesi takımı yeniden ‘winner' kimliğine kavuşturmakla ilgili. Portekizli, futbolcuların üzerindeki ölü toprağını atmak için sürekli tempolu, enerjik idmanlar yaptırıyor.

İkinci Fenerbahçe macerasında Vitor Pereira'nın ‘Ama', ‘Fakat' ve ‘Lakin' deme hakkı bulunmuyor. Ali Koç yönetimi, Pereira'ya tek hedef olarak şampiyonluğu çizdi. 7 senedir beklenen mutlu son, takımda ve hocada baskı unsuru oluyor.

Sarı-lacivertliler için acı gerçek ise ortada: Kimse gitmek istemiyor.

Bu sezon sadece Frey satılabildi. Kadrodaki pek çok oyuncu yüksek maaşları bırakıp gelen teklifleri kabul etmiyor. Kulübe de ciddi bir teklif gelmiş değil. Yönetim fazla mesaide…